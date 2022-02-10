2022/02/10 | 22:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القاء القوات الامنية القبض على عدد من المطلوبين بقضايا المخدرات في 3 محافظات عراقية.وذكر بيان للوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “قوة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الديوانية تمكنت بعد جمع المعلومات من قبل المصادر الاستخبارية من القاء القبض على ٣ مطلوبين بتعاطي المخدرات بعد التعرف […]

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