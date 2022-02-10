ثلاثة مشاريع مرورية جديدة.. المديرية العامة تكشف التفاصيل

2022/02/10 | 22:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، إطلاق ثلاثة مشاريع استراتيجية لتحديد ورصد سرعة السائقين، ومنع الاختلاس والتزوير، مشرة إلى أنها نفذت إجراءين بشأن إشارات الترفك لايت ودفع الضرائب.

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وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (10 شباط 2022): إن "هنالك ثلاثة مشاريع استراتيجية ستنطلق قريباً وهي الاتمتة والجباية الالكترونية والعقد الاكتروني"، مبيناً أن "تفعيل الاتمتة سيعمل على تحديد السرع ورصدها".

وبشأن العمل بإشارات الترفك لايت، أوضح، أنه "تم اصدار برقية بخصوص الإشارات المرورية الترفك لايت في محافظة البصرة بالتنسيق مع المحافظ، وكذلك تم اصدار برقيات لكل المحافظات ودوائر البلدية بخصوص العمل بإشارات الترفك لايت وتشغيلها، ما عدا العاصمة بغداد، لأنها خارج صلاحيات المرور العامة".

وأشار إلى، أن "العلامات المرورية والارشادية والتعريفية يجب أن توفرها وزارة الصناعة"، مشدداً على "أهمية تعاون الجهات المعنية كوزارة الكهرباء ووزارة الصناعة مع المديرية".

وفي سياق منفصل، لفت إلى، أنه "تم الاتفاق مع هيئة الضرائب على فتح مكاتب في دوائر المرور لكي تكتمل معاملات المواطنين في نفس الموقع، بدلاً من الذهاب إلى دائرة الضرائب، حيث سيكون دوام موظفي هيئة الضرائب حتى ساعات الليل"، مؤكداً أن "تفعيل هذا الموضوع سينطلق قريبا".

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