سومو تصدر توضيحاً رسمياً بشأن آلية تحديد تسعيرة النفط العراقي

2022/02/10 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدرت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن آلية تحديد تسعيرة النفط العراقي.وقالت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ردا على ما نشر على وسائل إعلام من ادعاء ينسب الى مصدر مجهول يدعي قربه من شركة تسويق النفط (سومو)، نستغرب من الطريقة التي تجافي المهنية التي اعتمدتها وسائل الاعلام من حيث نقلها عن مصادر لم يثبت لدينا إن كانوا فعلاً موجودين او مطلعين على اليات واجتماعات تحديد الفروقات السعرية للنفط الخام العراقي المصدر للاسواق العالمية".وأضافت، أن "لشركة تسويق النفط اليات حسابية يتم من خلالها تحديد التسعيرة الشهرية للنفوط العراقية للاسواق العالمية الرئيسة (اسيا واوروبا وامريكا) بناءً على معطيات كل شهر من حيث الطلب والعرض والفروقات السعرية بين النفوط حسب نوعيتها (خفيفة او متوسطة او ثقيلة) ومدى تنافسية النفوط العراقية مقارنةً بالنفوط المشابهة لها في المنطقة".وتابعت أن "هذه الحسابات تخضع لمراجعة من قبل لجنة مختصة في شركة تسويق النفط ومجلس ادارتها ثم تعرض في اجتماع موسع يضم قيادات الوزارة برئاسة الوزير لغرض مناقشتها وفقًا لمعطيات السوق النفطي والمصادقة عليها لضمان تسويق كافة الكميات المتاحة للتصدير وبأعلى ايراد مالي للبلد".وأكدت أنه "من منطلق مسؤولية الوزارة وقيادة القطاع النفطي، فإن مناقشة الحسابات وما تقترحه شركة تسويق النفط حول تسعيرة النفط الخام العراقي يعكس المهنية العالية والشفافية والدقة المطلوبة للتوصل الى ما يرجى منه تحقيق الاهداف التسويقية من حيث زيادة الحصص التسويقية للنفط الخام العراقي في الاسواق العالمية".

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