تحديد موعد انطلاق بطولة غرب آسيا لكرة الصالات

2022/02/10 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حدد اتحاد غرب آسيا بكرة القدم، موعد بطولة كرة الصالات الرابعة.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، أن “اتحاد غرب آسيا لكرةِ القدم، حدد موعداً لبطولةِ كرة الصالاتِ الرابعة التي ستقامُ في دولة الكويت للفترةِ من 4-11 من شهر حزيران المُقبل”.وتابع أن “البطولة تم تحديدها في اجتماعِ لجنة […]

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