2022/02/10 | 22:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: mkgc8T_xdBw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحسناوي: المسيرات تجوب سماء النجف من منتصف الليل الى الرابعة فجرا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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