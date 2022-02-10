2022/02/10 | 22:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ogVUvQlsFyk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الفتلاوي - عضو الاطار التنسيقي | الاطار يدعو الكتل للجلوس والتفاهم وفق مبدأ الشراكة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي الفتلاوي - عضو الاطار التنسيقي | الاطار يدعو الكتل للجلوس والتفاهم وفق مبدأ الشراكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).