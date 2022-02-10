محكمة هندية تحظر ارتداء أي أزياء دينية في المدارس

2022/02/10 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قضت محكمة ولاية كارناتاكا جنوب الهند بعدم ارتداء الطلاب أي أزياء دينية حتى تصدر حكمها في التماسات إلغاء حظر ارتداء الطالبات المسلمات الحجاب في المدارس.وتنظر المحكمة في الالتماسات التي قدمها الطلاب للطعن في حظر الحجاب الذي نفذته بعض المدارس في الأسابيع الأخيرة.ونقلت وكالة أنباء “برس ترست” الهندية عن كبير القضاة ريتو […]

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