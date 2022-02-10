اتحاد غرب آسيا يحدد موعد بطولة كرة الصالات الرابعة

2022/02/10 | 22:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن نظيره بغرب آسيا حدد موعد بطولة كرة الصالات الرابعة.وذكر الاتحاد في بيان تلقته “إيرث نيوز”، أن “اتحاد غرب آسيا لكرةِ القدم، حدد موعداً لبطولةِ كرة الصالاتِ الرابعة التي ستقامُ في دولةالكويت للفترةِ من 4-11 من شهر حزيران المُقبل”.وأضاف أن “البطولة تم تحديدها في اجتماعِ لجنة الصالاتِ […]

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