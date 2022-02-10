2022/02/10 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتوقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس، هطول امطار يوم غد في وسط وجنوب البلاد والمناطق الغريبة فيما ستكون غزارتها اشد المحافظات الشمالية.

وقال عطية في حديث لـ(لبغداد اليوم)، ان "أجواء البلاد تتأثر حاليا بمنخفض جوي قادم من شرق البحر المتوسط وكمية الرطوبة فيه ضعيفة".

واضاف ان "الرياح تتحول يوم غد إلى شمالية غربية اما درجات الحرارة فستنخفض بشكل طفيف فيما ستستقر الحالة الجوية من بعد غد الاحد "، متوقعا "تساقط امطار في وسط وجنوب البلاد والمناطق الغريبة فيما ستكون غزارتها اشد المحافظات الشمالية".

وافاد عطية ان "استقرار الرياح إلى شمالية غربية سيمتد حتى يومي الاحد والاثنين لتكون بذلك الأجواء معتدلة نسبيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظات العراق على موعد مع امطار غزيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظات العراق على موعد مع امطار غزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).