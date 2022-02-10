2022/02/10 | 22:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت صور تدريبات الهلال، الخميس، أنباء سارة لعشاق "الزعيم" بسبب ظهور نجم خط الوسط سلمان الفرج بعد عودته للتدريبات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة القائد.. صور تدريبات الهلال تحمل أخبارا سارة لمشجعيه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة القائد.. صور تدريبات الهلال تحمل أخبارا سارة لمشجعيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).