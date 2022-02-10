2022/02/10 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… الدهون الحشوية هى الدهون التي تتراكم داخل الجسم وتلتف حول منطقة البطن، وتزداد خطورة تراكم هذا النوع من الدهون مع تقدم العمر، ووفقا لتقرير موقع “healthline”، فإن ما يجعل الدهون الحشوية مدعاة للقلق أيضًا هو أنه لا يمكن رؤيتها دائمًا – من المحتمل أيضًا أن يكون لدى الشخص النحيف دهون حشوية – وإذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بروتين نباتي يساعد في تقليل دهون البطن) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بروتين نباتي يساعد في تقليل دهون البطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).