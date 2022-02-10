سومو ترد على قناة فضائية بشأن أسعار النفط

2022/02/10 | 22:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ردّت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، الخميس، على تصريحات وردت عبر موقع قناة عراقية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت الشركة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 شباط 2022)، إنه "رداً على ما نشر على موقع قناة عراق ٢٤ من ادعاء ينسب الى مصدر مجهول يدعي قربه من شركة تسويق النفط (سومو)، تعرب الشركة عن استغرابها من الطريقة التي تجافي المهنية التي اعتمدتها القناة المذكورة من حيث نقلها عن مصادر لم يثبت لدينا ان كانوا فعلاً موجودين أو مطلعين على آليات واجتماعات تحديد الفروقات السعرية للنفط الخام العراقي المصدر للأسواق العالمية".

وأضافت، "لشركة تسويق النفط آليات حسابية يتم من خلالها تحديد التسعيرة الشهرية للنفوط العراقية للاسواق العالمية الرئيسية (آسيا وأوروبا وأميركا) بناءً على معطيات كل شهر من حيث الطلب والعرض و الفروقات السعرية بين النفوط حسب نوعيتها (خفيفة أو متوسطة او ثقيلة) ومدى تنافسية النفوط العراقية مقارنةً بالنفوط المشابهة لها في المنطقة".

وتابعت، "تخضع هذه الحسابات لمراجعة من قبل لجنة مختصة في شركة تسويق النفط ومجلس ادارتها ثم تعرض في اجتماع موسع يضم قيادات الوزارة برئاسة الوزير لغرض مناقشتها وفقًا لمعطيات السوق النفطي والمصادقة عليها لضمان تسويق كافة الكميات المتاحة للتصدير وبأعلى إيراد مالي للبلد".

وبينت، "بناءً على التوضيح اعلاه، ومن منطلق مسؤولية الوزارة وقيادة القطاع النفطي، فان مناقشة الحسابات وما تقترحه شركة تسويق النفط حول تسعيرة النفط الخام العراقي يعكس المهنية العالية والشفافية والدقة المطلوبة للتوصل الى ما يرجى منه تحقيق الاهداف التسويقية من حيث زيادة الحصص التسويقية للنفط الخام العراقي في الاسواق العالمية".

وختمت، "عليه ندعو قناة عراق ٢٤ والقنوات الاعلامية المهنية الى توخي الدقة واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية المطلعة بدل النقل غير المستند للمعايير المعتمدة للعمل الاعلامي الهادف".

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