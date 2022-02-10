2022/02/10 | 22:41 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ظهرت المقالة سماع دوي 3 انفجارات “غامضة” في العمارة أولاً على ايرث نيوز.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سماع دوي 3 انفجارات “غامضة” في العمارة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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