2022/02/10 | 22:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SwC_I8fh1tM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | حكمت سليمان: نعول على احزاب تشرين في كسر نمطية التعامل في البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | حكمت سليمان: نعول على احزاب تشرين في كسر نمطية التعامل في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).