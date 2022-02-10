كيفية حماية الأطفال في الواقع الافتراضي

2022/02/10 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… سلط حادث وقع مؤخرًا الضوء على الحاجة إلى مزيد من تدابير الأمن الرقمي في مجال حماية الأطفال في الواقع الإفتراضي أو الميتافيرس، في 26 نوفمبر، اشتكت إحدى مستخدمات “ميتا” المعروفة سابقا بفيسبوك من تعرضها للتحرش على Horizon Worlds، منصة الوسائط الاجتماعية للواقع الافتراضي التابعة لشركة ميتا.ويقول الخبراء أن الاستخدام الآمن للإنترنت للأطفال […]

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