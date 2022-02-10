تتمة: مجال أغبال (ظهور العمل الماجور) - عذري مازغ

2022/02/10 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ في مجال أغبال، وهنا دائما اتكلم عن طفولتي، لم نكن نعرف ما نسميه بالعمل المأجور، واول ما يثير إليه في تلك الفترة من السبيعينات وجود منطقة تسمى لاكوب (la coupe) بالنسبة لي كطفل راعي في ذلك الوقت تعني المنطقة التي لا يمكن لمواشينا أن تدخل إليها للرعي ويفترض أنها غابة تعرضت للقطع وهو المدلول المقصود في اللغة الفرنسية، كانت المنطقة موجودة قبل استيعابي كطفل للعالم من حولي، وكان الإسم هذا "لاكوب" بالنسبة ......





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