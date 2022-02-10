عن الشهيد الطفل نسيم أبو رومي - نهاد ابو غوش

2022/02/10 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشفي تاريخ المقاومة الفلسطينية نوعان من العمليات الفدائية التي يكون احتمال موت المنفذ فيها عاليا جدا واحتمال نجاته ضئيلا، النوع الأول هو نوع العمليات الذي انتشر منذ أواخر الستينات وحتى اواخر الثمانينات، وفيه يتوجه مقاتل فرد أو مجموعة قليلة من الأفراد لتنفيذ عملية قتالية ضد هدف لجيش الاحتلال أو المستوطنين، وفي الغالب يكون هدفه أسر عدد من أفراد العدو لمبادلتهم بالأسرى في سجون الاحتلال، ......





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