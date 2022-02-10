2022/02/10 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نايف_سلوم هذا عرض "التمهيد" لكتاب علي القادري" “تفكيك الاشتراكية العربية" الذي تستهل بدايته القول: يمكن تصور ثقل البنية التاريخية القائمة من زاوية فلّاح معدم في بيت طيني تكلفته لا تتجاوز حفنة من الدولارات، تسقط عليه من السماء قنبلة ذكية أميركية تكلف الملايين.



وبالرغم من عدم عقلانية الحالة لأول وهلة، فإن التاريخ له عقل وعقلاني.كلما ضعفت الناحية الاستعمالية امام الناحية التبادلية ضعفت قوة العمل أمام صاحب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-تفكيك الاشتراكيّة العربيّة- - نايف سلوم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-تفكيك الاشتراكيّة العربيّة- - نايف سلوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).