المجمع الفقهي يعلن وفاة “علامة المذهب الحنفي” محمد المدرس

2022/02/10 | 23:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن المجمع الفقهي العراقي، الخميس، وفاة “علامة المذهب الحنفي” محمد المدرس.وأعلن المتحدث باسم المجمع الفقهي مصطفى البياتي في تدوينة تابعها “النور نيوز” ، وفاة المدرس، قائلاً: “علامة المذهب الحنفي محمد محروس المدرس في ذمة الله”.

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