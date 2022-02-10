وزير الكهرباء : المنظومة الكهربائية ستشهد انهيارا كاملا دون وجود دعم حكومي

2022/02/10 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن وزير الكهرباء / وكالة / عادل كريم :" ان موازنة الكهرباء في 2021 بلغت / 10 / ترليونات دينار ،و ان نسبة الجباية الكهربائية بلغت 55 بالمئة "، مشيرا الى :" ان انتاج الكهرباء بلغ 14 الف ميغا واط ، وخطتنا تتضمن زيادة 7 الاف ميغاواط خلال الصيف المقبل ، وسياتي يوم نبيع فيه الكهرباء لدول الخليج ".وقال في تصريح متلفز :" ان هناك تبذيرا كبيرا في الطاقة الكهربائية وان العشوائيات تستهلك 20 بالمئة من الكهرباء، وسنقاضي كل عائلة مدينة للكهرباء بمبلغ مليون دينار "، محذرا من :" ان المنظومة الكهربائية ستشهد انهيارا كاملا دون وجود دعم حكومي ".وبين:" ان موظفي الكهرباء / 200 / الف موظف وما نحتاجه 60 الفا فقط "./انتهى2

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