اصابة طفل بعيار ناري طائش في ميسان

2022/02/10 | 23:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اصيب طفل بعيار ناري طائش في احدى مناطق قضاء الكحلاء شرقي ميسان".وذكر مصدر طبي :" ان طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات ادخل لصالة العمليات بعد اصابته بعيار ناري طائش في منطقة الرأس".واضاف المصدر :" ان الكوادر الطبية تعمل على اسعافه واخراج الاطلاقة "./انتهى

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