2022/02/10 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الخميس، أن المنظمة الدولية لا تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا، وذلك بعدما عين البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبد الحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبد الحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).