سماع دوي انفجارات “غامضة” في العمارة

2022/02/10 | 23:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ميسان، اليوم الخميس، سماع دوي 3 انفجارات لم تعرف طبيعتها في مدينة العمارة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “دوي ثلاثة انفجارات في العمارة مركز محافظة ميسان لم تعرف طبيعتها حتى الان”.يشار الى ان محافظة ميسان تشهد منذ اسابيع عدم استقرار بالاوضاع الامنية في المحافظة حيث شهدت عدة […]

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