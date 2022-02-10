تزايد عمالة الأطفال: من أعراض مرض الرأسمالية - أندريا باتاني

2022/02/10 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أندريا_باتاني وجد تقرير حديث صادر عن اليونيسف أن 160 مليون طفل – وهو رقم مذهل يمثل واحد من كل عشرة في جميع أنحاء العالم – يشاركون في عمل يعتبر ضاراً عقلياً وجسدياً واجتماعياً وأخلاقياً لهم.وهذا يشمل الوظائف شديدة الخطورة مثل التعدين تحت الماء ورفع الأحمال الثقيلة والتعامل مع آلات المصانع الخطرة وكذلك استخدام المواد الكيميائية السامة في الزراعة.



يتم تنفيذ جميع هذه المهام من قبل أطفال تبدأ أعمارهم من ......





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