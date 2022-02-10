كن ابنى ... قصيدتان - منى حلمي

2022/02/10 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي كن ابنى ....



قصيدتان --------------------1 - كن ابنى --------- كن ابنىلتشدو أمومتى الخرساء على أوتار نداءاتك وايقاع لفتاتك كن ابنىلأزهو دوما بمذاق حب غير مشروط بطاعتى وارضائى أتوق الى حمايتكتنتفض جوارحى لرعايتك كن ابنى ليطول عمرى لا تطلب عشق النساء هن نزوات الى زوال تخدع الرجال أما أنا قلب الأم قلبى أنا خال ......





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