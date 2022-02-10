العراق والامم المتحدة يناقشان الاستعدادات لإنهاء أعمال لجنة التعويضات الكويتي

2022/02/10 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ناقش العراق والامم المتحدة الاستعدادات لإنهاء أعمال لجنة التعويضات الكويتية.وذكر بيان لوزارة الخارجية, ان وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونيّة قحطان طه خلف التقى مديرة مكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا، لمناقشة الاستعدادات الأممية لعقد اجتماع رسمي لإنهاء أعمال لجنة الأمم المتحدة للتعويضات (UNCC) وغلق ملف التعويضات الكويتية بشكل نهائي بعد 31 عاماً من إصدار القرارات الأممية ذات الصلة".ومن المتوقع بحسب البيان, أن يتبنى مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر قراراً أممياً يتم بموجبه غلق ملف التعويضات نهائياً، وبذلك يخرج العراق من جميع التزاماته المنصوص عليها في قرارات المجلس ضمن أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".واشار البيان الى :" ان وكيل الوزارة يترأس وفداً رسمياً يضم في عضويته ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمد بحر العلوم و ممثل العراق الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالكريم هاشم ومستشار الوزارة محمد الحاج حمود"./انتهى2

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