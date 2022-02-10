تهديدات بتفجير ست مدارس في واشنطن

2022/02/10 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت الشرطة الأمريكية أنها بصدد التصدي لتهديدات متعددة بتفجير قنابل في 6 مدارس بالعاصمة واشنطن.وذكرت شرطة مقاطعة كولومبيا / وفقا لصحيفة واشنطن بوست/ : يتعلق الأمر بمدرسة دونبار الثانوية، وثانوية ثيودور روزفلت، وثانوية رون براون، ومدارس أخرى عامة وخاصة.وأوضحت أن 3 مدارس على الأقل تم إخلاؤها.واضافت إن رجال الشرطة استجابوا لتهديد مماثل في إحدى المدارس أمس الثلاثاء./انتهى3

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