2022/02/10 | 23:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: سيطرة ميري العطية تلقي القبض على شخص من كربلاء وبحوزته حبوب مخدرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/10 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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