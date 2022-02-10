نفط الوسط: لم نتردد بتلبية نداء الوطن ومنح الضوء الأخضر لشهد

2022/02/10 | 23:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أكد نادي نفط الوسط الرياضي، أنه لم يتردد بتلبية نداء الوطن ومنح الضوء الأخضر للمدرب عبد الغني شهد لقيادة المنتخب الوطني.وذكر النادي في بيان تلقته “إيرث نيوز” ،أن “الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط، تبارك للمدرب القدير عبد الغني شهد تسميته مديرا فنيا للمنتخب الوطني لقيادة الفريق في مهمة وطنية اقتضت ان يتصدى […]

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