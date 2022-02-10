استنكار دولي للهجوم الحوثي على مطار أبها في السعودية

2022/02/10 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت دول ومنظمات عديدة الهجوم الحوثي على مطار أبها، في السعودية، والذي أسفر عن عن إصابة عددٍ من المدنيين

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