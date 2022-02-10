مقتل وإصابة أربعة أشخاص بنزاع عشائري في قضاء القرنة

2022/02/10 | 23:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قُتل وأصيب نحو 4 أشخاص، الخميس، إثر نزاع عشائري اندلع داخل قضاء القرنة في البصرة.

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وقال مصدر أمني، لـ "ناس" (10 شباط 2022)، إن "نزاعاً عشائرياً مسلحاً، شهدته منطقة (الثغر) التابعة لقضاء (القرنة)، أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف المصدر، أن هذه "الحصيلة ما تزال أولية"، في وقت لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات المعنية حتى اللحظة.

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