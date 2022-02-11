قتلى وجرحى بنزاع عشائري مسلح في البصرة

2022/02/11 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل شخص واصابة اثنين اخرين بمشاجرة عشائرية بين افراد عشيرة واحدة.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المشاجرة تطورت الى إستخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في ناحية الامام في القرنة بالبصرة".

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