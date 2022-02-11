البيت الابيض : الاسابيع المقبلة .. نقطة فارقة بمحادثات الملف النووي الايراني

2022/02/11 | 00:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن البيت الابيض ، اليوم الأربعاء:" ان المحادثات مع إيران وصلت إلى نقطة فارقة، وسيكون من المستحيل العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران في حالة عدم التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة".وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي في افادة صحفية :" ان الاتفاق الذي يتناول المخاوف الأساسية لجميع الأطراف لم يعد بعيدًا".واضافت ساكي: " اذا لم يتم التوصل إليه خلال الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل من المستحيل علينا العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاسم الرسمي لاتفاق 2015 النووي./ انتهى3

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