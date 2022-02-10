طيران العال الإسرائيلية تتوقع عدم انتظام الرحلات إلى دبي بدءا من الأحد

2022/02/11 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة طيران العال الإسرائيلية، الخميس، إنها لن تستطيع تسيير جميع الرحلات المنتظمة إلى دبي بدءا من الأحد بسبب خلافات متعلقة بترتيبات أمنية في دبي.

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