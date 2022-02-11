مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بنزاع عشائري في البصرة

2022/02/11 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل شخص واصابة ٢ اخرين نتيجة مشاجرة عشائرية في قضاء القرنة بمحافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "قتل شخص واصيب اثنين اخرين نتيجة مشاجرة عشائرية بين افراد عشيرة واحدة ضمن ناحية الامام في القرنة بمحافظة البصرة ".واضاف ان "المشاجرة تطورت الى إستخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة دون معرفة مزيد من التفاصيل حول الحادث".

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