المحنا: النزاعات العشائرية تمثل أبرز التحديات الأمنية

2022/02/11 | 00:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، اليوم الخميس، أن النزاعات العشائرية تمثل أبرز التحديات الأمنية. وقال المحنا في تصريح لبرنامج واجب الصراحة، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النزاعات العشائرية تمثل أبرز التحديات الأمنية، بعضها تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، ولكن وزارة الداخلية استطاعت وضع آلية وهي لجنة عشائرية من وجهاء العشائر وكان لها دور إيجابي في حل هذه النزاعات".وأضاف أن "القوات الأمنية مستمرة في عملها وقد تمكنت اليوم من القاء القبض على أكثر من 80 متهماً بالإرهاب في ميسان".وبين أنه "قد تكون هناك جنبة سياسية في الاحداث التي شهدتها ميسان مؤخراً، ولكن النزاعات العشائرية هي أحد أهم أسبابها"، لافتا إلى أن "ظاهرة السلاح المنفلت اصبحت جزءاً من ثقافة الشعب".

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