احباط تعرض لداعش على نقطة عسكرية شرق بعقوبة

2022/02/11 | 00:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / احبطت قوة عسكرية تعرضا لداعش على نقطة مرابطة شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان ارهابيي داعش هاجموا نقطة مرابطة للجيش في عمق بزايز كنعان ، شرق بعقوبة ، ما ادى الى اصابة جندي ".واضاف :" ان القوة العسكرية تصدت لهم واجبرتهم على الفرار .وان الوضع تحت السيطرة ، فيما شرعت قوات مشتركة بعمليات تمشيط في محيط موقع الهجوم " ./انتهى

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