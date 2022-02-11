شاهد بالفيديو.. شينكر : الصدر اثبت وطنيته و عراقيته بعد لقاءه بـقـ ـآني !

2022/02/11 | 00:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fYL5zkQQtBY

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