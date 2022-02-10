قبل اكتمال إصلاحه.. يخت بوتين العملاق يغادر ألمانيا

2022/02/11 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت يلوح فيه الغرب بعقوبات على روسيا في حال غزت أوكرانيا، غادر يخت يملكه الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، المياه الألمانية حيت كان يخضع لإصلاحات خوفا من أن تطاله العقوبات، وفق صحيفة ألمانية.

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