ليفربول يواصل مطاردة سيتي بفوز مهم على ليستر

2022/02/11 | 00:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ واصل ليفربول مطاردة متصدر البريميرليج مانشستر سيتي بفوز مهم على ليستر سيتي بهدفين دون رد، مساء اليوم الخميس.وتواجه الفريقان على ملعب آنفيلد ضمن لقاءات الاسبوع 24 من البطولة.وجاء هدفي اللقاء بتوقيع اللاعب دييجو جوتا في الدقيقتين 34 و87 من عمر اللقاء.وبهذا الفوز وصل رصيد ليفربول إلى النقطة 51 في وصافة […]

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