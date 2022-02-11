2022/02/11 | 00:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عَلِم "ناس نيوز" من مصادر رسمية، بان طائرة مدنية عراقية كانت متجهة إلى السعودية عادت إلى مطار بغداد بعد أقل من ساعة على إقلاعها نحو وجهتها.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وفي التفاصيل بحسب المصادر فإن الطائرة التي أقلعت من مطار بغداد الدولي متجهة إلى المملكة العربية السعودية، غيّرت وجهتها بعد نحو ثلاث وخمسين دقيقة من إقلاعها، لتعود إلى مطار بغداد الدولي، وذلك بسبب حدوث "تهشم وتشققات في زجاج قمرة الطائرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’ناس’ ينشر تفاصيل ومسببات عودة طائرة متجهة إلى السعودية نحو مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’ناس’ ينشر تفاصيل ومسببات عودة طائرة متجهة إلى السعودية نحو مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).