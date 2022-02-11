بوتين يوضح ماذا قصد بعبارة

2022/02/11 | 00:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عبارة "صبرا جميلتي" التي استخدمها عندما كان يتحدث عن أوكرانيا عقب اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي.وكان بوتين يقول حينها إن أوكرانيا وقعت اتفاقيات مينسك وأنها ملزمة بتنفيذها، متابعا "أعجبك، لم يعجبك - اصبري يا جميلتي".وردا حول مغزى العبارة وهل كانت موجهة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكد بوتين للصحفيين، اليوم الخميس، على أن هذه العبارة ليس لها "بعد شخصي" على الإطلاق.وأضاف أن "كل ما في الأمر، أنه عندما نسمع من رئيس دولة تعليقات مثل "يعجبني ذلك ولا يعجبني ذاك" بخصوص اتفاقات أساسية حول علاقات بالغة الأهمية بين دول منها أوكرانيا نفسها، يبدو لي أن هذه صيغة غير مناسبة".وتابع الرئيس الروسي "إذا تبنت دولة ما التزامات محددة وخاصة تلك المنصوص عليها في قواعد القانون الدولي وتم اعتمدها بقرار من مجلس الأمن الدولي، فإنه يتعين على الجميع تطبيقها والاتفاق على كيفية تنفيذها".

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