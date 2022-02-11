اتفاق بين الحزبين الكرديين على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية في العراق

2022/02/11 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل -الزمان حقق الاجتماع بين مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وبافل طالباني من قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني انفراجة سياسية كبيرة بين الحزبين بشأن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق ، بحسب مصادر تحدثت للزمان مساء الخميس .فيما واصل المكتبان السياسيان للحزبين اجتماعات مطولة لاحقا لتثبيت تفاصيل الاتفاق السياسي على الذهاب الى البرلمان بمرشح […]

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