2022/02/11 | 00:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك القاء القبض على ١٠٠ مطلوب خلال اليومين الماضيين

القت مفارز مديرية شرطة محافظة كركوك القبض على (١٠٠) مطلوب وفق مواد جنائية مختلفة خلال اليومين الماضيين ضمن حملة أمنية أشرف عليها قائد شرطة محافظة كركوك والمنشآت العميد ( كاوه غريب عبدالرحمن) بعمليات أمنية متفرقة منها تنفيذ أوامر القبض وأجراء الممارسات الأمنية ونصب السيطرات الثابته والمتحركة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وأحالتهم الى المحاكم وستستمر الحملة الأمنية الى أشعار اخر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. القبض على ١٠٠ مطلوب في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. القبض على ١٠٠ مطلوب في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).