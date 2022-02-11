لؤي العاني يعود إلى المغرب من بوابة القنيطري

2022/02/11 | 00:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلن نادي القنيطري المغربي، تعاقده مع اللاعب العراقي لؤي العاني اليوم الخميس.وذكر النادي في بيان مقتضب أن “نادي القنيطري تعاقد مع اللاعب لؤي العاني لتمثيله في الموسم الحالي”.وعاد العاني إلى المغرب مجدداً بعدما خاص تجربة مع نادي القوة الجوية، حيث فسخ عقده مع الصقور بسبب وعكة صحية.وكان العاني قد مثل […]

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