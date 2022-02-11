2022/02/11 | 01:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ حقق يوفنتوس فوزاً قاتلاً على نظيره ساسولو بتغلبه عليه بهدفين لهدف، مساء اليوم الخميس.وتواجه الفريقان على ملعب “اليانز ستاديوم” ضمن دور ربع نهائي كأس إيطاليا.وافتتح باولو ديبالا التسجيل في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعدل ساسولو النتيجة عن طريق حامد تراوري في الدقيقة 24.وفي الوقت الذي كانت الامور تتجه نحو الاشواط […]

ظهرت المقالة يوفنتوس يحقق فوزاً قاتلاً على ساسولو ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يحقق فوزاً قاتلاً على ساسولو ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يحقق فوزاً قاتلاً على ساسولو ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).