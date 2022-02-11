بعد دعوة الصدر .. قيس الخزعلي يدعو اهالي ميسان الى الحذر من الفتنة والاحتكام الى القانون

2022/02/11 | 01:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اهالي ميسان الى الحذر من الفتنة والاحتكام الى القانون ، وذلك بعد ساعات من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى التهدئة في المحافظة التي شهدت حالات اغتيال متبادلة لقياديين من العصائب وسرايا السلام .وقال الخزعلي في تغريدة :" ندعـو جميـع أهـالي محافظة ميسان الحبيبـة، إلى الحـذر مـن مشـروع الفتنـة، الـذي يـراد إيقاعـه بيـن أبنـاء الوطن الواحـد والمذهـب الواحـد والمحافظـة الواحدة".واضاف :" نؤكد على ، أولاً: تبرؤ عشائر ميسان الكريمـة مـن كـل مـن يثبت تورطه بالدم العراقي، ويريد إيقاع الفتنة.وثانيـاً: ندعـو الأجهزة الأمنية إلى الاحتكام للقانـون وأن تقـوم بواجبهـا كاملاً، وكذلك ندعـو القـوى السياسية كافة إلى دعمها في ذلك.وتابع :" نشكر ونؤيد كل خطابات التهدئـة التـي تـدعـو الى تفويـت الفرصـة عـلى مريـدي إشعال الفتنـة، ونحـذر مـن خطـأ الاندفـاع بتوجيـه الاتهامـات مـن بعضنـا إلى البعض الآخر، لأن في هـذا مصلحـة أعـداء العـراق، وإسرائيل في مقدمتهـم، وأن نتذكـر جميعـاً قولـه تـعـالى: (مـا يلفـظ مـن قـول إلا لديه رقيـب عتيد"./انتهى

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