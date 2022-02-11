2022/02/11 | 01:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رمي مكثف يستهدف طائرات مسيرة في احد اقضية كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/11 | 01:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رمي مكثف يستهدف طائرات مسيرة في احد اقضية كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رمي مكثف يستهدف طائرات مسيرة في احد اقضية كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).