بعد وعدها بـ

2022/02/11 | 01:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقود طالبان حملة انتقام قاتلة ضد الأفغان الذين اشتغلوا مع الجيش الأميركي في أفغانستان، وفق تقرير من صحيفة أميركية.

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