الدفاع المدني ينقذ عددا من النزلاء ويخمد حريقا بفندق في كربلاء

2022/02/11 | 01:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، عن انقاذ اربعة اشخاص واخماد حريق اندلع في فندق وسط محافظة كربلاء المقدسة .

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " فرق الدفاع المدني تمكنت مساء يوم الخميس من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل فندق السدن المكون من أربع طوابق في منطقة العباسية وسط محافظة كربلاء المقدسة".

واضافت ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران بالتزامن مع عمليات اخلاء النزلاء واسعاف وانعاش المصابين منهم وبلغ عددهم أربعة مواطنين واتمت فرق الدفاع المدني عمليات الاخماد والاخلاء دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية ".واشارت المديرية الى "طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

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